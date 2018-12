Katinka Polderman: Mensen zijn monsters

Het is weer zo’n licht archaïsche uitdrukking waarop Katinka Polderman (37) patent heeft. Haar vorige shows luisterden naar titels als Polderman baart zorgen en Polderman tiert welig - haar zesde voorstelling, die vandaag haar première beleeft, heet Polderman draagt een steentje bij.



,,Waaraan? Ik draag mijn steentje bij om de aarde voor mijn eigen profijt in te schakelen, maar draag óók mijn steentje bij aan een diervriendelijker houding. Want: wat geeft ons mensen het recht om ons te gedragen zoals we doen?’’



Het klinkt bepaald strijdbaar en geëngageerd. Ze stemt op de Partij voor de Dieren en is inmiddels vegetariër, dat wil zeggen, in gepaste mate. Want: ,,Als ik trek heb en er passeert een schaal bitterballen, pak ik er nog wel eens een. En ik doe niet moeilijk als ik bij iemand eet. Maar zelf koop ik geen vlees en ook in restaurants mijd ik het.’’



Desalniettemin geeft de vleesconsumptie van haar echtgenoot Peter op gezette tijden aanleiding tot verhitte discussie. ,,Ik was laatst vroeger thuis en hij maakte stamppot. Zag ik in de koelkast zo’n enorme zak kiloknaller spekjes. Ja, ik was kwaad. Als er vlees in huis komt, moet het biologisch scharrelvlees zijn. Nu koop je een zakje vol dierenleed.’’



Ook de gang die haar man en zoontje Bram (3) op gezette tijden naar de McDonald’s maken, beziet ze met lede ogen. ,,Bram eet zo’n hele bak kipnuggets op, veel te veel voor zo’n mannetje. Maar, verbieden kan ik het hen niet. Dan gaan ze het stiekem doen en wordt het helemaal zo treurig.’’