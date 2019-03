Katinka Polderman is oergeestig maar ook één groot cliché

Nieuwe film Linda de Mol pas met kerst in de bioscopen

7:40 April, May en June, de nieuwe film van Linda de Mol, komt pas in december in de bioscopen. In eerste instantie was het de bedoeling dat de film dit voorjaar al in première zou gaan. Maar de postproductie van de tragikomedie neemt langer in beslag dan verwacht. Daarom zal April, May en June pas vanaf 19 december in de bioscopen te zien zijn, maakte distributeur Independent Films bekend.