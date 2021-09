Katie Price gearresteerd na auto-ongeluk tijdens rijverbod

Nieuwe heftige serie Squid Game razend populair op Netflix

27 september De Netflix serie Squid Game staat nog maar kort online maar is nu al razend populair. Deze heftige thriller serie uit Zuid-Korea staat op één in de top 10 series in Nederland. Met maar 9 afleveringen is de kijker zo door het eerste seizoen heen. Op sociale media is er daarom al veel vraag naar een tweede seizoen.