Kate Winslet over lesbische vrijscènes: ‘Ik praat liever over passie, tederheid en liefde’

In vrijwel al haar films heeft Kate Winslet (45) nooit moeite gehad met de fysieke aspecten van haar vertolkingen. Zo maakte zij er nooit een probleem van om bloot voor de camera te verschijnen. Voor haar rol als de paleontoloog Mary Anning moest zij echter veel van haar gewoontes en gebaren afleren om deze onafhankelijke vrouw overtuigend te spelen.



,,Mary en ik zijn elkaars tegenpolen’’, constateert Winslet via een Zoomverbinding vanuit Londen. ,,Mary was voor een groot deel van haar leven een geïsoleerde vrouw die bewust koos om mensen zoveel mogelijk uit te bannen. Haar karakter weerspiegelde zich in haar lichaamstaal, die totaal anders is dan die van mij. Ik moest mijn gedragingen helemaal overboord gooien.’’