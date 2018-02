Kate Winslet en Leonardo DiCaprio in actie voor doodzieke zwangere vrouw

Kate Winslet en Leonardo DiCaprio hebben het hart op de juiste plek zitten, zo bleek uit een verhaal dat Kate deelde tijdens een bezoek aan de Britse talkshow This Morning. Het iconische Titanic-duo veilde zichzelf als hun alterego's Rose en Jack, om zo geld in te zamelen voor de Britse vrouw Gemma Nuttall, die een agressieve vorm van kanker op haar eierstokken bleek te hebben, terwijl ze zwanger was.

Gemma weigerde elke vorm van medicatie tot na de bevalling, omdat het leven van haar ongeboren kindje anders beëindigd zou worden. Kate en Leo veilden drie etentjes met 'Rose en Jack' bij een fundraiser van de Leonardo DiCaprio Foundation, die tezamen bijna een miljoen euro opbrachten. De moeder van Gemma was al een crowdfundingsactie begonnen, om zo genoeg geld bij elkaar te sprokkelen voor de dure operaties die haar dochter moest ondergaan nadat haar baby geboren was. De kanker keerde namelijk niet een, maar twee keer terug.

De reden waarom Gemma's verhaal Kate zo aangreep, was omdat haar eigen moeder vorig jaar is overleden aan de gevolgen van eierstokkanker. ,,Terwijl ik online op zoek was naar behandelingen voor mijn moeder, stuitte ik op een petitie voor Gemma, die geld inzamelde voor een peperdure behandeling. Een vrouw van 28 jaar met een klein kindje...dat ging bij mij door merg en been. Nadat ik haar moeder had gebeld, dacht ik: Nu is het tijd om mijn vriend Leo in te schakelen."

Leonardo was meteen aan boord nadat Kate hem over Gemma vertelde. ,,Kate, waarom kom je niet naar mijn fundraiser in Saint Tropez deze zomer, waar we onszelf als Jack en Rose aan de hoogste bieder kunnen veilen? Ik weet zeker dat dat een hoop geld opbrengt." DiCaprio kreeg gelijk en daarmee zag de toekomst van de doodzieke Gemma er ineens een stuk beter uit.