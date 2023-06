Kate onderbroken door boerende baby, moeder vreest erger: ‘Kots alsjeblieft niet op de prinses’

Met videoDe Britse prinses Kate (41) heeft donderdag aandoenlijke taferelen meegemaakt toen ze een kinderzorgcentrum bezocht in het Engelse Nuneaton. Terwijl de ene baby haar hand greep en minutenlang vasthield, onderbrak een ander kind haar met een stevig boertje. Voor zijn moeder was het een opluchting: die vreesde dat het ventje ging overgeven.

Kate was rustig in gesprek in het Riversley Park Children’s Centre, omringd door moeders met baby’s op hun schoot, toen van links ineens een boerend geluid klonk. Het bleek de tien weken oude Raphael Pickering te zijn, direct naast haar gezeten.

De prinses keek meteen om, terwijl de hele kamer begon te lachen. ,,Goed gedaan, jij!’’ wendde Kate zich tot de kleine. ,,Het is altijd een geruststelling, je bent een hele tijd bezig om dit (een boertje, red.) te laten gebeuren.’’

Volledig scherm Prinses Kate met links het kindje dat haar hand pakte en rechts de baby die een boertje liet. © Reuters

Zijn moeder Brogan Goodwin (24) was allang blij. ,,Ik dacht dat hij ging overgeven’’, zegt ze in Britse media. ,,Ik dacht: kots alsjeblieft niet op de prinses. Maar gelukkig was het alleen een boertje.’’ De vrouw weet al precies wanneer ze haar zoon over het voorval gaat vertellen. ,,Ik wacht tot hij 18 jaar is en laat het dan vallen als hij stoer doet.’’



‘Hij wilde haar opeten’

De prinses kwam trouwens goed weg, want een ander kindje vond Kate wel een lekker hapje. ,,Ze probeerde de prinses op te eten’’, zegt Mischa Kerr, de moeder van de negen maanden oude Talia Saliba-Kerr. Dat meisje pakte tijdens het gesprek de hand van Kate en hield die minutenlang vast. Moeder Mischa heeft nog drie andere kinderen: ,,Haar broers zullen jaloers zijn.’’

Volledig scherm De kleine Talia Saliba-Kerr liet de hand van Kate niet los. © AFP

Luipaardprint

Bij modeblad Vogue hadden ze vooral oog voor de outfit van Kate. Haar jurk leek op het eerste gezicht een bloemetjesprint te hebben, zoals de prinses vaak draagt. Het bleek echter een luipaardprint te zijn, waarin je Kate maar zelden ziet.

‘Een modebus van links’, aldus het magazine. Het gaat om een jurk van het merk Cefinn van zo’n 570 euro, die ze combineerde met stiletto’s van Jimmy Choo en een tas van Mulberry.

Volledig scherm © Reuters

