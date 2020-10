Kate en William delen video van hun kinderen

De beelden zijn vorige maand opgenomen op Kensington Palace en bestaan uit vragen die de kinderen om de beurt stellen aan de Britse bioloog en televisiemaker Sir David Attenborough. Prins George bijt het spits af met de vraag: ,,Welk dier zal als eerste uitgestorven raken?” Daarop antwoordt Attenborough dat het vooral van belang is om te voorkomen dat er nog dieren uitsterven.

Charlotte is benieuwd of Attenborough net zo dol is op spinnen als zij. ,,Ik vind spinnen leuk, vindt u spinnen ook leuk?”, vraagt ze de bioloog. Die antwoordt daarop met een volmondig ja. ,,Ik ben dol op spinnen!”, aldus Attenborough.