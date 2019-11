Kasteel van de Meilandjes al volgeboekt tot 2023 (!)

Dat meldt Shownieuws vandaag. Wie bijvoorbeeld de Suite Germaine probeert te boeken, samen met de Suite Mariaux voor 190 euro per nacht de duurste kamer in het kasteel, ontdekt dat er pas in februari 2023 plek is. De overige drie kamers kosten 140 euro per nacht.



Het wel en wee van de markante familie Meiland was de afgelopen tijd te volgen in het immens populaire SBS 6-programma Chateau Meiland, dat onlangs nog de Gouden Televizier-Ring won. De laatste aflevering van het seizoen trok deze week ruim 1,4 miljoen kijkers, maar fans kunnen zich alvast verheugen op een kerstspecial.



Pater familias Martien Meiland is op SBS 6 overigens nog wel te zien in het programma Cash or trash, dat afgelopen woensdag 584.000 kijkers trok. Daarmee deed hij het minder goed dan de concurrentie op RTL 4 (Rooijakkers over de vloer, 699.000 kijkers) en NPO 1 (De Reünie, 929.000 kijkers).