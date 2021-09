Karsu blaast kijkers en collega's omver in Beste Zangers: ‘Ik wist niet dat ze zó goed was’

Stuiterend zat ze op de bank. Karsu Dönmez (31) was gisteravond even geen collega, maar vooral fan van hoofdgast Belle Pérez. De Spaans-Vlaamse ster was voor Karsu als kind een van de eerste zangeressen die ze zag die op haar leek. Donker haar, bruine ogen én zingend in haar moedertaal, in haar geval het Spaans.

Toen ze hoorde dat haar heldin meedeed, werd ze eerst ‘helemaal gek’. Om daarna snel dat ene lied op te eisen dat ze in de versie van Belle zo prachtig vindt: Hijo de la luna van de Spaanse band Mercado. Na een potje schaamteloos fangirlen - ‘je zag er altijd zo fantastisch uit!’ - vertelde Karsu gisteravond dat het claimen was gelukt. Belle, toch al overvallen door alle lof, sloeg stijl achterover.

,,Ik weet niet of je dat weet...’’, begon Pérez. ,,Het betekent heel veel voor mij. Ik heb ooit van mijn beste Spaanse vriendin een lp gekregen en daar stond Hijo de la luna op. En ik heb gezegd: als ik de stap zet om on stage iets te doen in het Spaans, gaat dat mijn eerste nummer zijn dat ik zing.’’ Karsu, inmiddels ogend als een menselijke hartjesogenemoji, slaakte een zucht om haar nerveuze ademhaling te kalmeren en begon te zingen.

Keihard geofend

Pérez, die net als de andere artiesten ademloos had geluisterd, kon na het optreden maar één woord uitbrengen. ,,Wauw, wauw, wauw’’, zei ze, terwijl ze Karsu in de armen viel.

Hoewel Dönmez de afgelopen weken al vaker haar strot open trok in de NPO 1-show, was presentator Jan Smit toch verbaasd. ,,Ze heeft echt keihard geoefend, maar ik wist niet dat ze zó goed was.’’

Karsu was de enige die voor Belle volledig in het Spaans zong. ,,Ze heeft echt een ontzettend bijzondere mix gemaakt’’, zei Joe Buck. ,,Ze heeft dat Spaanse en dan ook nog haar Turkse roots toegevoegd. Dat is echt klasse.’’

Hoewel Karsu tijdens het zingen spanning voelde, wist ze dat het goed zat toen ze bij het woord mujer (vrouw) haar idool aankeek. ,,Ik dacht: vrouw, jij bent echt zo fantastisch. Dus ik hóóp dat het goed ging.’’ Daar had Belle maar één ding op te zeggen: ,,Jáá.’’

Songfestival

Ook op Twitter, waar het programma trending topic was, werd Karsu overladen met complimenten. Een enkele kijker werd spontaan verliefd, anderen spraken vooral over haar ‘powerstem’ en het kippenvel op hun armen. Ook het woord ‘songfestival’ is al gevallen. Een greep uit de reacties:

