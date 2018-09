'Kanye West wil serieus president worden'

Kanye West wil in 2024 serieus een gooi doen naar het Amerikaanse presidentschap. Dat zegt zijn goede vriend zanger John Legend in een podcast van The Sun-journalist Dan Wootton.

Kanye heeft al een paar keer gezegd dat hij ambieert om ooit president van de Verenigde Staten worden. ,,Hij heeft het meerdere keren gezegd. Ik denk dat hij serieus is", aldus Legend. ,,Ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom hij Trump mag. Hij ziet aspecten van zichzelf in Trump en doordat Trump heeft gewonnen, heeft hij het gevoel dat het ook mogelijk is voor hem."

Afgelopen zomer liep de spanning nog hoog op tussen John en Kanye omdat West publiekelijk Trump steunt. Legend herinnerde de rapper in een serie privéberichten aan de invloed die hij heeft op een heleboel mensen en wat dat betekent voor hen als hij achter een president blijft staan die niet altijd het beste lijkt voor te hebben met minderheden. Kanye gooide deze berichtjes vervolgens op zijn Twitter. ,,Ik was geschokt dat hij dat had gepost, maar ik ben trots op alles wat ik heb gezegd en ik sta nog steeds achter alles wat ik heb gezegd."