Kans is groot dat overvallers wisten waar Youtube-ster Nikkie de Jager (26) woont

Een dag na de woningoverval op Youtube-ster Nikkie de Jager is het, net als altijd, rustig in de Pnemstraat. De Jager woont hier in relatieve anonimiteit. Er stonden nooit drommen fans bij haar huis.



Net nadat zaterdagmiddag bekend werd dat er aan de Pnemstraat een woningoverval heeft plaatsgevonden, is de sfeer bij het landhuis van Nikkie de Jager niet fijn. Het is 17.00 uur. Vier politiewagens staan voor de deur geparkeerd, binnen wordt onderzoek gedaan. In een zwarte Mercedes zit een beveiliger die nieuwsfotografen op afstand houdt. ,,Niet verder, anders krijg je problemen.”



De Jager kocht dit huis, zo aan deze rustige, wat afgelegen klinkerweg net ten noordoosten van Uden twee jaar geleden. Veel buren zijn er niet, aan de Pnemstraat staan welgeteld vier woningen. Ze woont er met haar verloofde Dylan Drossaers in relatieve anonimiteit. Er stonden nooit drommen fans voor de deur. Het huis is wel zwaar beveiligd. Daarvóór woonde ze een paar jaar in een appartement in het centrum van Uden.



Het is goed te begrijpen dat ze juist deze plek koos om te wonen. Aan de Pnemstraat, die eerst parallel loopt aan de Randweg Uden, maar al gauw afbuigt en waarna het wegdek overgaat in klinkers, met mooie bomen erlangs, is het heerlijk rustig. Je woont er relatief anoniem, tegen natuurgebied Maashorst aan. Als je de klinkerweg verder uitrijdt, kom je na een paar honderd meter eerst bij openlucht- en 'vestzak'-theater Naat Piek en daarna loop je rechtstreeks het bosgebied in.