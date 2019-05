‘Kans dat Meghan Markle thuis gaat bevallen wordt steeds kleiner’

Prins Harry en Meghan Markle maakten in januari bekend dat de kleine in april werd verwacht. Het is inmiddels begin mei en er is nog geen teken van de royal baby. De kans dat Meghan thuis kan bevallen, wordt daarom steeds kleiner, zo stelt Daily Mail. Dat heeft alles te maken met het feit dat de bevalling dan zou moeten worden ingeleid.



Toch bestaat er nog een mogelijkheid dat Meghan in de vertrouwde omgeving van haar huis in Frogmore Cottage in Windsor bevalt. Dan zou de natuur binnen 48 uur zijn werk moeten doen, weet Daily Mail te melden aan de hand van informatie van artsen.