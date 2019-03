Kalvijn op nummer 1 in lijst met beste Nederlandse YouTubers

,,Potverdikke, wat fantastisch. Ik voel me zwaar vereerd, ben écht superblij’’, reageert Kelvin Boerma, zoals Kalvijn echt heet. ,,Het is heerlijk om op nummer één te staan. Ik vind het een eer en ik vind het top. Dit is echt een vakprijs, met een jury en alles. Het is een prestatie om groot te worden op YouTube, maar van deze kenners waardering krijgen, is óók heel belangrijk.’’



Kelvin Boerma is een YouTuber van het eerste uur, die in 2010 begon met het maken en uploaden van video's. Vorig jaar schoot hij door de grens van 1 miljoen abonnees. Kalvijn: ,,Ik wil video's maken waarvan de kijkers denken: jezus, heeft die blonde dude dat echt gemaakt?’’



De jury vond dat zijn video's in 2018 van uitzonderlijke kwaliteit waren. Kelvin scoorde veel views met series als 'Een week leven als...', 'Gekkenwerk' en 'Van € 1,- naar € 1.000,-'. Ook zijn roasts werden goed bekeken. Volgens de jury is Kelvin iemand die zich non-stop blijft vernieuwen en altijd bezig is met de kwaliteit van zijn video's.



Opvallend in de YouTube 100 is dat Nina Warink, de vriendin van Kelvin, op nummer 100 staat. Kelvin: ,,Ik ben supertrots op haar, ze is heel lekker bezig. Als het aan mij ligt, volgt Nina me ooit op als nummer 1.’’



De YouTube 100 ligt vanaf woensdag in de winkels.