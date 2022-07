Kalush Orchestra 'dankbaar' voor Britse hulp bij ESF-organisatie

,,Natuurlijk vinden we het erg jammer dat het songfestival volgend jaar niet in Oekraïne wordt gehouden. Maar we zijn de Britten dankbaar voor hun solidariteit en voor het instemmen met de organisatie”, aldus Psiuk, bekend van zijn roze hoedje. “We hopen dat het songfestival een Oekraïens tintje zal hebben en onze mooie, unieke cultuur zal vieren.”

Maandag werd bekend dat het songfestival volgend jaar naar het Verenigd Koninkrijk gaat. Volgens de European Broadcasting Union (EBU) is het in Oekraïne niet veilig genoeg vanwege de oorlog met Rusland. Eerder liet Psiuk zich nog kritisch uit over het voornemen om naar een ander land uit te wijken. Zo maakte hij tijdens een optreden in Amsterdam vorige maand een statement door ‘Eurovision in Oekraïne’ te roepen.