Kalende Arie Boomsma onderging haartransplantatie

,,Je zag het in mijn programma's op tv, als ik een shot uitliep of met mijn rug naar de camera draaide'', aldus Arie. ,,Ik kreeg er last van. En met last bedoel ik dan dat ik er zelf heel veel op lette, rekening hield met waar ik zat of stond in een ruimte waar het licht van boven kwam.''

Arie is afgelopen vrijdag behandeld in een kliniek in Nieuwegein. Achteraf een onhandige timing, vindt hij. ,,Mijn vrouw is zwanger en ik was in nevelen gehuld door de valium.'' De ingreep is gedaan met zijn eigen haar. ,,Opnieuw verdeeld over plekken waar het dunner was. Een absolute luxe natuurlijk. En het heeft uiteraard ook gewoon met een beetje ijdelheid te maken. Maar ik voel me er goed over, en ben blij dat ik het heb gedaan.''