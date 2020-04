Kaj scheurt uit pikant pakje en Britt is dankbaar voor ‘deal van leven’

Door coronacri­sis ‘werkloze’ Linda de Mol: ‘Ik heb mijn hele lijf maar onthaard en gescrubd’

13:57 Talpaster en tv-koningin Linda de Mol (55) heeft zich de afgelopen dagen ernstige zorgen gemaakt over de 44-jarige broer van haar levenspartner Jeroen Rietbergen. Die werd met benauwdheidsverschijnselen – het gevolg van een coronabesmetting – in het ziekenhuis opgenomen. ,,Het is een sombere tijd”, schetste de presentatrice gisteren in de Net5-talkshow Ladies Night.