Eerder deze week gingen al geruchten over de relatie, nadat de twee opdoken in elkaars Instagram-stories en het erg gezellig leken te hebben. Op de vanavond gedeelde foto’s is te zien hoe Jessie haar nieuwe vriend omhelst en op zijn wang kust. Gorgels, die de afgelopen twee jaar vrijgezel was, zei onlangs nog dat hij totaal niet op zoek was naar een vriendin die ‘de hele dag zijn handje zou vasthouden’. Hij hechtte veel waarde aan zijn vrijheid, vertelde hij zijn ruim 104.000 abonnees op YouTube. Zijn potentiële vlam moest dan ook aan een aantal eisen voldoen. ,,Ze moet niet zo druk zijn als ik’’, zei hij. ,,En sterk in haar schoenen staan. Ik ben sociaal nogal dominant, dus ze moet niet over zich heen laten lopen. Ik vind het wel tof als een chick een eigen willetje heeft, dat we elkaar aanvullen. Dat zij iets van mij kan leren en ik iets van haar.’’ Lees door onder de foto.

Niet zijn type

Qua uiterlijk is de blonde Jessie overigens totaal niet zijn type: de RTL-presentator valt eigenlijk op vrouwen van Latijns-Amerikaanse afkomst. Hij noemde Vuijk dan ook niet toen mannenblad FHM hem eerder dit jaar vroeg naar de mooiste vrouwen van Nederland. Toen was, ondanks zijn ideale type, een andere blondine zijn favoriet: BNNVara-gezicht Geraldine Kemper.



De in 2015 tot Miss Nederland gekroonde Jessie, die trouwens op plek 41 staat in de lijst met de 500 mooiste vrouwen van het land volgens FHM, had eerder een relatie met Tim Douwsma. Die liep begin vorig jaar op de klippen.



Over haar liefdesleven is verder weinig bekend, behalve dat ze niet gelooft in monogamie. Dat onthulde ze afgelopen zomer nota bene in een filmpje van Kaj. ,,Van nature zijn we niet gemaakt om ons hele leven met één partner te zijn’’, vertelde ze hem.