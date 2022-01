Kabinet wil seksueel overschrijdend gedrag aanpakken bij de omroepen

Wendy van Dijk over aantijgin­gen The Voice: ‘Ik heb dit soort gedrag nooit waargeno­men’

Wendy van Dijk heeft nooit iets gemerkt van de verhalen die rondgaan over het RTL-programma The voice of Holland. Van 2010 tot en met 2019 presenteerde Van Dijk het programma samen met Martijn Krabbé.

