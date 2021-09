Kabinet hint ondanks cultuurprotest nog niet op versoepelingen

Het kabinet wil daags voor het grote cultuurprotest Unmute Us niet vooruitlopen op mogelijke versoepelingen waar de evenementenbranche iets aan heeft. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge zegt te erkennen ‘dat de pijn in die sector heel erg groot is’, maar wil eerst het advies van het Outbreak Management Team van komende week afwachten.

,,Ik begrijp hen heel goed. Want het is natuurlijk voor heel veel musici gewoon een hele moeilijke tijd. En ik snap het zeker van de popsector. Die verlangen naar hun publiek, die verlangen naar het podium”, zei cultuurminister Ingrid van Engelshoven. Ze zegt met de sector in overleg te zijn over de mogelijke versoepelingen die komende week worden aangekondigd.

Volgens De Jonge was het onvermijdelijk dat na ‘de discopiek’ van afgelopen zomer ‘eventjes op de rem’ is getrapt. Het festivalseizoen is daardoor goeddeels mislukt. Van Engelshoven wijst erop dat bij het besluit vooral de opmars van besmettelijkere Delta-variant een rol speelde. Minister Stef Blok van Economische Zaken zegt ‘net als heel Nederland’ te hopen dat de maatregelen zo snel mogelijk versoepeld kunnen worden, ,,maar we moeten tegelijkertijd wel zorgen dat het virus eronder blijft”.

Coronatoegangsbewijzen

Het kabinet spreekt zondag in het Catshuis over de coronamaatregelen. Uiteindelijk wordt dinsdag een besluit genomen over mogelijke versoepelingen vanaf 25 september. Bij de meest recente persconferentie zei demissionair premier Mark Rutte te hopen dat rond die datum de anderhalve meter in de hele samenleving losgelaten kan worden. Vorige week voegde De Jonge daaraan toe dat ook gekeken wordt of coronatoegangsbewijzen breder ingezet kunnen worden.

Het aantal bezoekers dat evenementen nu nog mogen toelaten is gekoppeld aan de mogelijkheid om afstand te bewaren en de vraag of mensen getest, genezen of gevaccineerd zijn. Daarnaast is er ook nog een onderscheid tussen zogenoemde geplaceerde en ongeplaceerde evenementen. Daarmee wordt bedoeld of mensen een vaste zitplaats hebben.

