Kaartverkoop Pinkpop van start, Zwarte Cross al uitverkocht

De Pinkpop-organisatie maakte al bekend dat Red Hot Chili Peppers, Post Malone, Disturbed, Keane, Kensington, Deftones en Zara Larsson volgende jaar op het podium in Landgraaf staan. Ook onder anderen Danny Vera, Crowded House, Of Monsters and Men, Balthazar, Nothing But Thieves, Lost Frequencies, Supergrass en James Arthur maken hun opwachting.



De 51e editie van Pinkpop vindt volgend jaar plaats van 19 tot en met 21 juni op evenemententerrein Megaland in Landgraaf. Een weekendkaart voor drie dagen inclusief camping en servicekosten kost 230 euro. De prijs voor een dagkaart is 110 euro. Nieuw is dat de festivalkaarten enkel fysiek te koop zijn bij Buro Pinkpop. De rest moet online in de wacht bij Ticketmaster.