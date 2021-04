Kaartverkoop Eurovisie Songfestival op 8 mei van start

Dankzij het groene licht van het kabinet kunnen straks bij de zes laatste repetities (de zogeheten dress rehearsals) , de halve finales en grote finale per show van het Eurovisie Songfestival maximaal 3500 man publiek worden toegelaten. De kaartverkoop voor het zangfestijn in de Rotterdamse Ahoy gaat op zaterdag 8 mei van start. De beschikbare kaarten worden, zoals toegezegd, aangeboden aan alle kaarthouders van de editie van 2020. Zij ontvangen hierover op woensdag 5 mei een bericht.

Wanneer de situatie in de zorg de komende weken verder verslechtert, kan het kabinet de toestemming om publiek te ontvangen nogmaals tegen het licht houden. Songfestival-baas Sietse Bakker: ,,We begrijpen dat extra voorbehoud uiteraard. Voor die situatie houden we het scenario zonder publiek uiteraard achter de hand. Daarnaast blijven we in nauw contact met de gemeente, de GGD en de ziekenhuizen in de omgeving.”

Met 180 miljoen kijkers uit ruim 45 landen staat Nederland als gastland straks volop in de internationale spotlights. ,,We willen dit zorgvuldig en verantwoord doen, dus nemen we behoorlijk strenge maatregelen, met veiligheid en gezondheid voorop,” aldus Bakker.

Strikte regels voor publiek

Voor het publiek dat bij de shows aanwezig mag zijn gelden strikte regels: alle bezoekers moeten bij binnenkomst een geldig negatief testbewijs kunnen laten zien dat niet ouder is dan 24 uur. Bovendien wordt hen gevraagd vijf dagen na het evenement een post-test te ondergaan. Testen kan gratis via Testen Voor Toegang.

Bezoekers ontvangen voor vertrek van huis triagevragen via een speciale app. Wie symptomen behorend bij Corona heeft, wordt gevraagd thuis te blijven. Er is alleen zittend publiek, waardoor het aantal contactmomenten wordt beperkt. Er is dit jaar geen plaats voor staand publiek op de vloer. Publiek wordt gevraagd volgens tijdvakken aan te komen en te vertrekken. Bezoekers moeten ‘in de loop’ (onderweg naar hun plek, bij toiletbezoek, etc.) een mondkapje dragen.

‘Nauwelijks publiek uit het buitenland’

De organisatie verwacht nauwelijks publiek uit het buitenland. ,,Sowieso is inreizen alleen mogelijk vanuit EU/ERR-landen en van iedereen wordt verwacht dat zij in thuisquarantaine gaan. Ook moeten zij zich in de meeste gevallen wéér laten testen voor vertrek en geldt in veel landen bij terugkomst een quarantaineplicht. We roepen mensen ook op om zich nadrukkelijk te houden aan de geldende reisadviezen van hun eigen overheid,” zegt Bakker.

De halve finales van het 65ste Eurovisie Songfestival vinden plaats op 18 en 20 mei, de finale op 22 mei. Het is voor het eerste in ruim 40 jaar dat Nederland gastland is van het Eurovisie Songfestival. De organisatie is in handen van NPO, NOS en AVROTROS, in co-productie met de European Broadcasting Union en in nauwe samenwerking met gaststad Rotterdam.

