K-popster krijgt politiebescherming om stalker

,,Op nieuwjaarsdag probeerde een man meerdere keren contact te leggen met TWICE-lid Nayeon nadat ze was ingecheckt bij een vlucht van Japan naar Korea", legt het management de situatie uit. ,,We konden gelukkig meteen de situatie aanpakken en Nayeon was ongedeerd, maar ze voelt zich op dit moment zenuwachtig en oncomfortabel. Daarom krijgt Nayeon vanaf nu politiebescherming."



Het management liet ook weten juridische stappen te willen ondernemen tegen de man, die volgens hen al meerdere keren was gemaand te stoppen met zijn gedrag.



Fans werden bezorgd nadat meerdere Instagram-stories waren geplaatst door het account van de K-popgroep. ‘Ga alsjeblieft naar huis', meldde een van de groepsleden bij een foto van een vliegtuigraampje. ‘Hou alsjeblieft op. Alsjeblieft, ik vraag dit van je.’ De stories werden snel verwijderd, maar screenshots werden door fans gedeeld. Het was al eerder bekend dat de stalker, die uit Duitsland komt, via video's en berichten contact probeerde te leggen met de zangeres.