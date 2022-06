Juvat Westendorp ziet relatie na een jaar op de klippen lopen

Rowan Atkinson niet blij met cancelcul­tuur: ‘Beledigen hoort erbij’

Rowan Atkinson is niet blij met de huidige ‘cancelcultuur’, het afschrijven van mensen om bijvoorbeeld een vermeende ongepaste grap. De comedian vindt dat je over alles grappen moet kunnen maken, ook als dat soms beledigend is.

19 juni