Justitie eist 120 uur werkstraf tegen Alberto Stegeman voor plaatsen nepbom

Stegeman stelt met zijn programma Undercover in Nederland misstanden aan de kaak. In augustus 2018 wist hij - vermomd - stiekem de legerplaats in bij Oldeboek en ’t Harde op te komen. Hij liet daar in de eetzaal een koffer achter. Toen die gevonden werd, gingen alle alarmbellen af. De legerplaats was urenlang afgesloten. Volgens Defensie bleek het om een nepbom te gaan.

Vandaag moest de programmamaker zich voor de rechter in Zutphen verantwoorden voor die actie. ,,Het was gewoon een koffer. Het zag er zeker niet uit als een bom”, zei Stegeman voorafgaand aan de rechtszaak. ,,Er staken geen draden uit of iets dergelijks. Ook heb ik geen telefoontje gepleegd waarin werd gezegd dat er een bom zou liggen.” Wel werd in zijn eigen programma gesproken over een ‘nepbom’. ,,Maar dat was het niet.”

Stegeman ontkent dat hij een nepbom heeft geplaatst. In de eetzaal liet hij een koffer achter met een ‘bom’ die bestond uit uit stukken klei, draden, een telefoon en 32 schroeven. Dat leek volgens hem zeker niet op een bom.

Het Openbaar Ministerie ziet het echter anders. Stegeman kan voor het achterlaten van de nepbom geen beroep doen op de ‘journalistieke exceptie’, vindt de officier van justitie. Dat in de koffer foto’s van Stegeman bleken te zitten, was zeker geen betrouwbare aanwijzing dat ‘alles veilig’ is, aldus de officier: ,,Juist de aanwezigheid van schroeven, wat wijst op een fragmentatiebom, toont aan dat Stegeman wel degelijk de indruk van een bom wilde wekken.”

Volledig scherm Stegeman in vermomming op de legerbasis © Twitter Alberto Stegeman

Wereld op z'n kop

Het OM stelde eerder dat Stegeman best een veiligheidslek aan de kaak mocht stellen, maar niet door een nepbom achter te laten. Daarom is besloten de journalist te vervolgen. Stegeman was bij de zaak aanwezig. ,,Omdat ik verdachte ben en me dus verplicht voel te komen. Uiteraard wil ik ook een statement maken. Dat ik vervolgd word, is de wereld op z’n kop. Ik heb niks verkeerds gedaan en deed gewoon mijn journalistieke werk.”

Defensie heeft na de uitzending de procedures aangescherpt. ,,We hebben iedereen erop gewezen de procedures goed na te te lopen. De controles voor bezoekers werden verbeterd. Het was wel echt een moment waarop we wakker werden geschud.” Wel hekelt Defensie de manier waarop dat gebeurde. ,,Door die actie hebben we de Explosieven Opruimingsdienst in moeten zetten, dus het leverde wel degelijk schade op”, aldus een zegsman.

Dat het ging om een gewone koffer en niet om een nepbom, daar wil de zegsman zich niet over uitlaten. ,,Een onbeheerde, achtergelaten koffer zorgt altijd voor alarm.”