Justin Biebers terugkeer aan het front roept vooral nieuwsgierigheid op

albumrecensieHet is vast niet makkelijk om Justin Bieber te zijn. In de in de aanloop naar het album Changes verschenen documentaireserie Seasons vertelt de popster uitgebreid over de mentale problemen die hem in 2017 noopten een wereldtournee af te breken. Depressie, oververmoeidheid en, o ja, drugs.