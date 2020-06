Justin Bieber woest: Ik heb helemaal niemand verkracht in Austin

Ene 'Danielle' liet afgelopen zaterdag via een anoniem Twitter account weten, dat ze door de Canadese zanger in het Four Seasons hotel 'seksueel onheus bejegend zou zijn'. Iets wat Justin in woede deed ontsteken. ,,Normaal gesproken reageer ik niet op dit soort dingen, omdat ik hier gedurende mijn hele carrière mee te maken heb gehad. Maar na een lang gesprek met mijn vrouw en mijn team wil ik hier toch graag wat over zeggen.”

,,Voor alle duidelijkheid: Ik was die avond inderdaad in Austin, met mijn toenmalige vriendin Selena Gomez. Ik sliep niet in het Four Seasons hotel, maar in een Airbnb. En de avond daarna sliep ik in het Westin hotel. Elke melding van seksueel misbruik moet serieus genomen worden en daarom wilde ik hier ook zelf op reageren. In mijn geval is dit verhaal feitelijk onmogelijk en daarom zal ik via Twitter en de autoriteiten actie ondernemen tegen de mensen die mij in een kwaad daglicht willen stellen.”