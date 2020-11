Justin Bieber verovert twee plekken in Top 40

VIDEODit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 45. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 13 zakkers en 19 stijgers.

30 (--) GOLDEN- Harry Styles

Deze week ruilt Harry Styles zijn vorige hit, Watermelon Sugar, in voor een nieuwe. Golden is inmiddels de vijfde single van Fine Line, het album dat de One Direction-zanger eind vorig jaar uitbracht. In de Top 40 evenaart hij zijn bandgenoten Zayn en Liam Payne die eerder ook met vier hits in de lijst wisten te komen. Slechts één van de mannen kwam vaker in de lijst – Niall Horan heeft inmiddels zeven hits op zijn naam geschreven. Golden is, op nummer 30, de hoogste nieuwe.

28 (30) IMPOSSIBLE- Nothing But Thieves

Nothing But Thieves is geen ‘grote’ Top 40-act. Best wel vreemd want hun laatste twee albums stonden gewoon in de top 10 van de Nederlandse albumlijst. Impossible is daarbij de vierde single van het album Moral Panic. Niet de versie van het album maar juist de orkestversie die de alternatieve rockband in de Abbey Road-studio’s opnam valt in de smaak. Tot deze week wist Nothing But Thieves met Sorry het hoogst in de lijst te komen – nummer 29. Deze week schrijven ze die prestatie uit de boeken want Impossible, dat twee plekken stijgt, komt deze week op nummer 28.

3 ( 4) HOLY- Justin Bieber & Chance The Rapper

Justin Bieber staat deze week met twee hits in de top 5; Lonely klimt een plekje naar nummer 5 en Holy klimt een plekje naar nummer 3. Je zou er inmiddels een beetje aan wennen want het is voor de 38e keer dat we Justin Bieber met twee nummers tegelijk in de top 5 zien. Drie keer wist hij zelfs met drie nummers in de top 5 te staan. Holy, de nummer 3 van deze week, is de tiende top 3-hit van Justin.

1 ( 1) JERUSALEMA- Master KG ft. Nomcebo

Head & Heart van Joel Corry en MNEK staat voor de zesde keer op nummer 2 en dat betekent dat Jerusalema ook deze week de populairste hit van ons land is. De makers van die track, Master KG en Nomcebo, zijn inmiddels opgeklommen tot de top 3 van meest succesvolle acts uit Zuid-Afrika.

De belangrijkste ontwikkelingen rond de Top 40 hoor je iedere werkdag even na zessen in de Top 40 Update op Qmusic en natuurlijk is er deze vrijdag, vanaf 14.00 uur, weer een nieuwe lijst.