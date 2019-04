Justin Bieber geeft volgers op hun kop

In het bewuste clipje van Justin en zijn vrouw Hailey op zijn Instagram Story speelde op de achtergrond een fragment van Selena's optreden op Coachella, waarop fans hem ervan beschuldigden dat hij dat bewust had gedaan om haar te pesten. Dat was echter puur toeval, zegt Justin. ,,Het gaat om echte levens en echte emoties waar jullie het over hebben. Stop met doen alsof jullie ergens iets vanaf weten. Ga naar school, lees je boeken en focus je op je eigen leven", spreekt de Canadees, die van 2010 tot 2018 een knipperlichtrelatie met Selena had, zijn volgers toe.



,,Mensen hebben hun eigen fantasieën over hoe mijn leven moet gaan en bedenken allerlei theorieën en gebruiken hun verbeelding te veel", vervolgt hij. ,,Dit eindigt hier en we zullen het er nooit meer over hebben, maar we moesten het voor eens en voor altijd rechtzetten. We zijn volwassen en spelen geen spelletje. Er is altijd wel weer iets."



Ook de 22-jarige Hailey liet van zich horen. In een inmiddels verwijderde post die Amerikaanse media in handen hebben, benadrukt ook zij dat het echtpaar volwassen is. ,,Ik blijf niet gewoon stilzitten terwijl obsessieve vreemden dingen over mijn man zeggen. Als je het over iemands man wilt hebben, neem dan je eigen man.”