Justin Bieber belooft fans dit jaar nog een nieuw album

Verscholen in een kasteel met 227 miljoen op de bank: zo spendeert Tina Turner (79) haar pensioen

14:47 Nu ze exact 10 jaar gestopt is met zingen en haar 80ste verjaardag nadert, geeft Tina Turner (79) voor het eerst in lange tijd een interview. Aan The New York Times vertelt de iconische zangeres hoe ze haar leven vol conflicten en pijn wist te overwinnen, waarna ze eindelijk geluk vond. En hoewel Turner nog steeds geplaagd wordt door medische problemen, kijkt ze steeds hoopvol vooruit naar haar toekomst. ,,Het kan me niets schelen dat ik steeds ouder word, zolang ik mij maar goed voel!”