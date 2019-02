Jussie Smollett uit serie Empire geschreven

De Amerikaanse acteur kwam gisteren op vrije voeten. De rechter in Chicago besloot dat hij op borgtocht mocht worden vrijgelaten. Volgens de politie zette de Empire -acteur een mishandeling in scène in de hoop zijn carrière een boost te geven . De acteur was ontevreden over zijn salaris en wilde zichzelf promoten.

Er worden momenteel nieuwe afleveringen van Empire opgenomen. ,,De gebeurtenissen van de afgelopen paar weken waren ongelooflijk emotioneel voor ons allemaal. Jussie was vijf jaar een belangrijk lid van onze Empire-familie en we geven veel om hem’’, staat in een verklaring van FOX. ,,Hoewel deze aantijgingen zeer verontrustend zijn, vertrouwen we op het rechtssysteem en het verloop van het proces. We zijn ons ook bewust van de effecten van dit proces op de cast- en crewleden die aan de serie werken. Om verdere verstoringen op de set te voorkomen hebben we besloten om de rol van Jamal uit de laatste twee afleveringen van het seizoen te verwijderen.’’