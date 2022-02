Juryleden Masked Singer stappen op vanwege deelname Rudy Giuliani

Vier arresta­ties na dodelijke overdosis The Wi­re-ac­teur Michael K. Williams

De politie in New York heeft dinsdag vier mannen opgepakt die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van de Amerikaanse acteur Michael K. Williams. De acteur, die doorbrak bij het grote publiek met zijn rol van Omar Little in The Wire, overleed afgelopen september na een overdosis drugs.

2:06