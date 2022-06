Jury komt tot oordeel in smaadzaak Johnny Depp en Amber Heard

Het vonnis zal naar verwachting om 21.00 uur vanavond (Europese tijd) worden voorgelezen door de rechtbank in Fairfax, Virginia. Depp zal niet live aanwezig zijn bij de uitspraak, maar via een video-verbinding. Heard zit wel in de zaal. De jury heeft ongeveer 14 uur overleg gevoerd.

Depp klaagde Heard aan wegens laster voor 50 miljoen dollar over een opiniestuk uit 2018 dat ze schreef voor The Washington Post, waarin ze zichzelf beschreef als een ‘publiek figuur die huiselijk geweld had meegemaakt’. Hoewel Depp niet in het artikel wordt genoemd, beweert hij dat het stuk hem lucratieve acteerrollen heeft gekost. Heard klaagde de acteur op haar beurt voor 100 miljoen dollar aan, vanwege verklaringen van Depps advocaat over haar misbruikclaims. Heard en Depp leerden elkaar in 2009 kennen en waren twee jaar getrouwd.