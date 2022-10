Jury genadeloos over slechtste tv-programma Vier is te veel: ‘Opluchting dat het van de buis ging’

,,Vier Is Te Veel was voor heel televisieland een dieptepunt”, zo luidt het oordeel in het juryrapport. ,,Toen het van de buis ging, was de kijker zo opgelucht dat zelfs een herhaling van Het Roer Om een week later dubbel zo goed scoorde.” De spelshow, die werd gepresenteerd door Sander Lantinga, werd in juni vroegtijdig van de buis gehaald door SBS6. Vier Is Te Veel versloeg onder meer De Dansmarathon, Think Inside the Box en Het Beste Antwoord als slechtste programma.

Spelshow Vier is te veel, waarin vier studenten tegen elkaar streden om een geldbedrag, kwam slechts twee keer op televisie. Lantinga, die zijn solodebuut maakte als presentator, reageerde na de flop met een inkoppertje op sociale media. ,,De titel ‘vier is te veel’ blijkt ook van toepassing op het aantal afleveringen. Ik maak ‘m zelf maar even,” grapte hij.

Dikke huisdieren

De TV Knol voor slechtste presentator ging dit jaar naar Jurre Geluk. Daarover oordeelt de jury: ,,Zogenaamd spannende televisie als Steken & Prikken en De Nationale Kaktest moet Jurre Geluk een rebels imago opleveren, maar wij moeten vooral van hem gapen. Het is tekenend dat zijn opvallendste tv-prestatie van het jaar een warrige monoloog over het vermeende taboe op dikke huisdieren was in Khalid & Sophie. Ook knap: dat Je Zal Het Maar Hebben in zijn handen dood lijkt te bloeden.” Andere gegadigden voor deze TV Knol waren onder anderen Tim den Besten, Dennis van der Geest, Gijs Groenteman, Défano Holwijn en Yvon Jaspers.

VTBL ging er vandoor met de prijs voor grootste blunder van het jaar. ,,Na het stoppen van Veronica Inside begin dit jaar was het op zich heel logisch dat RTL de mogelijkheden van een nieuw voetbalprogramma onderzocht. Maar als je denkt dat je dan gewoon vier mannen aan een tafel kunt zetten met het publiek op een kilometer afstand, dan onderschat je de kijker enorm”, aldus de jury die bestond uit een aantal televisie-experts.

