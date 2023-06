Juristen Till Lindemann dreigen met stappen tegen vrouwen die hem beschuldigen van wangedrag

Een Noord-Ierse vrouw deelde haar verhaal aanvankelijk op sociale media. Zij beschuldigde Lindemann ervan dat hij haar had gedrogeerd na een concert in de Litouwse hoofdstad Vilnius. De Noord-Ierse vrouw herhaalde donderdag bij de BBC haar verhaal. Zij zou door een Russische vrouw zijn uitgekozen en ‘gerekruteerd’ om seks met de zanger te hebben. De Russische vrouw zou haar ook toegang hebben gegeven tot de zogeheten ‘row zero’, een speciale zone vooraan bij het podium.

Rammstein is momenteel bezig met een Europese tour. Zo speelde de band woensdag in München, met enige aanpassingen. Zo werd het nummer Pussy bijvoorbeeld niet gespeeld en ook ontbrak het kanon in de vorm van een penis waarmee het publiek wordt besproeid met wit schuim. Daarnaast was er geen row zero. De mannen van Rammstein spelen volgende maand twee keer in Groningen.