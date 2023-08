Juli met 3,6 miljoen bezoeken 'fantastische' maand voor bioscopen

De maand juli is ‘een fantastische maand’ gebleken voor Nederlandse bioscopen en filmtheaters, met hitfilms Barbie en Oppenheimer als grootste oorzaak daarvan. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). In juli is er ruim 3,6 miljoen keer een ticket gekocht voor een filmbezoek.

Hitfilms als Barbie en Oppenheimer hebben in juli gezorgd voor een groot aantal verkochte tickets, aldus de NVBF. Volgens de branchevereniging scoort juli van dit jaar vrijwel net zo hoog als juli 2019, dat te boek staat als ,,één van de sterkste juli maanden ooit”. Na 2019 brak de coronacrisis uit en daalden de bezoekcijfers. Ook in de jaren voorafgaand aan de coronacrisis waren bezoekcijfers in de maand juli niet zo hoog, al lagen die wel vaker rond de 3 miljoen.

Boris van der Ham, voorzitter van de NVBF, noemt de 3,6 miljoen verkochte tickets in juli dan ook ‘een prachtig resultaat’. ,,En een mooi bewijs dat Nederlanders de weg naar de bioscoop weer weten te vinden”, aldus Van der Ham. Ook het regenachtige weer van de afgelopen weken speelt mee in het hoge bezoekersaantal, zegt Van der Ham. Wel stelt hij: ,,Blockbusters doen het eigenlijk altijd wel goed, ongeacht zomer- of winterweer.”

De NVBF meldt dat de top vijf films van juli Barbie, Oppenheimer, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, Indiana Jones and the Dial of Destiny en Elemental waren. Maar ook films als Asteroid City, De Oneindige Slijmfilm en Juf Roos: Op reis naar de regenboog werden goed bezocht.

