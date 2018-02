'Juf Ank' baalt van hele hype rond Luizenmoeder

Ilse Warringa verbaast zich over dat succes van De Luizenmoeder omdat ze al sinds 2005 met muziektheatergezelschap BloodyMary voorstellingen maakt met dezelfde soort zwarte humor. De actrice speelt Juf Ank in de serie en schreef samen met Diederik Ebbinge (directeur Anton) de dialogen.

,,Elke grote theaterproducent wil nu De Luizenmoeder op toneel brengen. Ik ga daar niet over, want de rechten liggen bij AVROTROS en de productiemaatschappij. Maar mij irriteert het wel een beetje: het is er toch al? Waarom dan nog meer van hetzelfde willen? Iedereen wil nu iets met Juf Ank'', zegt Warringa in De Volkskrant. ,,Mijn agent Tsilla, die vroeger alleen mijn contracten deed, heeft opeens een dagtaak aan mij. Op maandag, als de kijkcijfers bekend zijn, krijgt ze sowieso zeventien telefoontjes van spelprogramma's en aanvragen voor interviews. De eerste week zei ik nog overal ja op, dat zit een beetje in mijn aard, maar mijn agente houdt al die verzoeken nu af. Tsilla beschermt mij en mijn gezin als een leeuwin. Want mijn man en kinderen hebben hier natuurlijk ook niet om gevraagd.''

André van Duin zong het liedje Hallo allemaal dat Juf Ank in De Luizenmoeder zingt als een carnavalsnummer in DWDD. Dat was tegen het zere been van Warringa, die het liedje had opgepikt van haar dochter die het ooit speelde op een harp bij een cursus op de muziekschool.

,,Het voelde als... een soort kermis in de hel. In dat beeld viel opeens alle gekte samen. Ik kreeg het niet meer gerijmd: mijn dochtertje op de harp, en dan Matthijs van Nieuwkerk dijenkletsend bij die carnavalskraker. Het symboliseerde helemaal de hysterie rond De Luizenmoeder. Ik dacht: heel Nederland is gestoord. Iedereen is gek geworden en er wordt in polonaise over me heen gewalst."

,,Ik kan er nu wel weer om lachen hoor, maar de hele hype is zó overtrokken. En dat allemaal met dat lelijke liedje aan de haal - echt een liedje van niks. Ik heb voor BloodyMary betere dingen gecomponeerd, haha. In het tweede seizoen gaan we misschien expres nieuwe liedjes stoppen, kijken wat die gaan doen."