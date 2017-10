Judith Bosch: Dick was loyaal, vrolijk en vriendelijk

Het is in de jaren zeventig van de vorige eeuw, de hoogtijdagen van Dick Passchier. De telefoon staat roodgloeiend. Een opening van een winkelcentrum hier, een parade daar. ,,Je kon het zo gek niet bedenken of hij werd ervoor gevraagd, maar altijd was het: samen”, vertelt Judith Bosch (73), met wie Dick Passchier jarenlang een succesduo vormde.

Bij de NCRV presenteren de twee onder meer Spel zonder grenzen en Tweekamp, ongekend populaire spelprogramma’s die een miljoenenpubliek trekken. ,,Ik heb in mijn loopbaan zelden zó’n loyale, aardige collega meegemaakt als Dick. In televisieland zijn er zoveel mensen die ikke, ikke, ikke doen. Dick had geen groot ego. Had het altijd over: wij, wij samen, wij tweeën. Was ik bijvoorbeeld te laat, dan riep hij: we wachten eerst tot Judith er is”, zegt Bosch.

Passchier, die deze maand 60 jaar getrouwd zou zijn met zijn Coks, wordt geboren in Dordrecht, waar hij later nog een tijdje voorzitter zou worden van de profclub. Hij wordt vader van drie zoons. ,,Geen strenge vader, af en toe wat ongeduldig.”

Dick Passchier is een vakman die, behalve Tweekamp en Spel zonder grenzen, ook Zeskamp en Stedenspel doet en later panellid wordt bij Zo Vader, Zo Zoon. Op de radio presenteert hij het culturele radio-magazine Pick up en het lunchpauzeprogramma Twaalfuurtje. Passchier staat bekend om zijn kalme manier van presenteren.

Anekdote

Zelf is hij het meest trots op zijn werk als verslaggever van het jaarlijkse defilé op Koninginnedag (1973-1980). Bekend is de anekdote over de jubileumavond van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Militaire Kapel. Daar zet hij het Lang Zal Hij Leven in voor Prins Bernhard, waarop Juliana not amused reageert dat het nog niet zo ver is. Passchier weet dan al dat het programma later wordt uitgezonden, op de verjaardag van Bernhard.

Naast zijn tv-werk runt Passchier samen met zijn vrouw een meubelzaak en winkel in Oosterse artikelen. In 1993 emigreert het stel naar Noorwegen, hun geliefde (vakantie)land. Als zij in 2004 terugkeren naar Nederland wordt het Engwierum, een Fries dorpje. Rustig en in de buurt van hun zoons. Het baarde hen zorgen dat de dichtstbijzijnde arts in Noorwegen op 80 kilometer zat. ,,We worden ook ouder.”

De diagnose Parkinson, in 2010, komt als een schok, maar niet als verrassing. ,,Eigenlijk voelde ik me al jaren niet zoals dat had gemoeten.” Ook na de verhuizing naar een woonzorgcentrum in Kollum laat Passchier zijn humor en glimlach niet ruïneren door zijn ziekte, maar prijst hij de steun van zijn vrouw en zoons. ,,Zonder hen was het allemaal nog erger geweest.”

Quote Wat ik het leukst vond aan hem: hij was altijd vrolijk Judith Bosch