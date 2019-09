Jubileumfilm Friends komt ook naar Nederlandse bioscopen

YouTubers Govert en Ties vrijgela­ten: ‘We hadden meer research moeten doen’

21:11 Govert Sweep en Ties Granzier, de Nederlandse YouTubers die vastzaten in Amerika vanwege het betreden van het verboden gebied rond het zwaar beveiligde Area 51 in Nevada, zijn vrijgelaten. Sweep heeft spijt van de actie, vooral omdat het duo niet goed voorbereid was. ,,We hadden veel meer research moeten doen’’, zei hij vandaag in De Coen en Sander Show op Radio 538.