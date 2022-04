Joy Delima speelt sleutelrol in serie over 06-lijnen: ‘Ik stel me eerlijk en kwetsbaar op’

Geen nieuw proces voor Ep­stein-vertrouwe­lin­ge Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell, de vertrouwelinge van de schatrijke zedendelinquent Jeffrey Epstein, krijgt geen nieuw proces. De rechter in New York oordeelde dat het proces waarin Maxwell eind vorig jaar schuldig werd bevonden aan onder meer seksueel misbruik, eerlijk is verlopen.

