Josje hield zwangerschap vier maanden geheim

Josje Huisman (32) is al vier maanden in verwachting van haar eerste kindje. De voormalig K3-zangeres, die een relatie heeft met artdirector Cle Gyimah, maakte het babynieuws vrijdag bekend.

Volgens het Vlaamse blad Dag Allemaal leert 'een snelle rekensom' dat Josje 16 weken op weg is. Op de foto die de domineesdochter deelde, is al een flinke buik te zien. Bovendien wordt baby 'Closje' nog dit jaar verwacht. In december zal Josje, als alles volgens plan verloopt, haar eerste kindje in de armen sluiten.

Marthe, Hanne en Klaasje, die nu K3 vormen, laten weten verrast te zijn door het nieuws. ,,We hadden het niet zien aankomen, maar we zijn superblij voor Josje. Fijn voor haar dat ze zelf het tijdstip heeft kunnen kiezen om deze mijlpaal bekend te maken.'' De dames hebben ook al een kraamcadeau in gedachten. ,,Een leuke K3-outfit.''

Josje en Cle vormen sinds een jaar een koppel. De Amsterdamse Cle heeft Ghanese roots en runt in Amsterdam zijn eigen bedrijf Very Rare Agency, dat video- en fotoreportages maakt. Ook is hij medeoprichter van het onlinelifestylemagazine BALLINNN', dat zich vooral richt op mannen.