Jos Brech eist uitzendingsverbod documentaire RTL

Jos Brech, de 58-jarige Limburger die veroordeeld is voor het misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen, probeert de uitzending van een documentaire over de zaak op televisie tegen te houden. Advocaat Adi van Koningsveld bevestigt zaterdag berichtgeving hierover door RTL Boulevard.

Namens haar cliënt heeft Van Koningsveld een kort geding aangespannen tegen documentairemaker No Pictures Please, een bedrijf dat is opgericht door presentator Ewout Genemans en RTL. Genemans liep drie jaar lang mee met het rechercheteam. Hij liet weten dat de tweedelige documentaire op zondag en maandag op televisie te zien is.

Namens Jos Brech zegt Van Koningsveld dat er nog geen onherroepelijk vonnis is in de zaak tegen hem. De advocate spreekt van “een onrechtmatig handelen”. Ze geeft aan dat haar cliënt wordt gepresenteerd als dader terwijl er nog een hoger beroep te wachten staat. Daarmee is volgens haar sprake van een inbreuk op de zogenoemde onschuldpresumptie, het beginsel dat bepaalt dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is.Ook stelt zij dat de documentaire een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer van B.

Als de rechter instemt met een verbod, moet er als het aan raadsvrouw Van Koningsveld een dwangsom van 250.000 euro per overtreding worden betaald, met een maximum van 1.000.000 euro. “Het belang bij het uitzenden van de documentaire weegt op geen enkele wijze op tegen het belang van eiser”, stelt de advocaat in de eis.

Een woordvoerder van RTL laat aan deze site weten: “Het klopt dat wij vandaag een dagvaarding hebben ontvangen. RTL en No Pictures Please staan nog steeds achter deze zorgvuldig gemaakte documentaire en wij gaan ervan uit dat wij deze morgen kunnen uitzenden.”

Alles is al bekend

Peter R. de Vries, vertrouwenspersoon van de familie van Nicky Verstappen, denkt niet dat de rechter over zal gaan tot een verbod. ,,Ik vind de reactie rijkelijk laat. En daarnaast vind ik dat RTL en No Pictures Please niet veel verweten kan worden. Zij hebben gebruik gemaakt van de faciliteiten die de overheid hen heeft geboden. Ze hebben geen overtreding gemaakt en ook geen misbruik van de situatie gemaakt”, verklaarde de misdaadverslaggever tegen RTL Boulevard.

Alles wat in de documentaire zit aangaande Jos Brech is volgens hem al bekend of uitgezonden. ,,Bijvoorbeeld als het gaat om de beelden van de arrestatie in Spanje. Ik kan mij niet voorstellen dat een rechter zegt dat de documentaire niet uitgezonden mag worden. Het zou neerkomen op een vorm van censuur als dat gebeurt.”

Spannende zoektocht

No Pictures Please is opgericht door presentator Ewout Genemans (35). Hij liep drie jaar lang mee met het rechercheteam in de zaak Nicky Verstappen. Nog voordat er een verdachte in beeld was en gestart werd met een grootschalig dna-verwantschapsonderzoek, sloot de presentator aan. Wat volgde was een spannende zoektocht naar een verdachte in de strafzaak die het land al decennia bezighoudt. Na de veroordeling van Jos Brech vorige week vrijdag - hij kreeg 12,5 jaar cel - liet Ewout weten dat de tweedelige documentaire zondag en maandag op televisie te zien is.

Het kort geding dient zondagmiddag om 14.00 uur in de rechtbank in Amsterdam.