Joris van Ooijen (74), de man achter ‘All you need is love’ en ‘Wie ben ik?’, overleden

Mister All you need kun je hem noemen, maar Zutphenaar Van Ooijen was zoveel meer. Hij bedacht concepten in de breedste zin van het woord. De grootste vondst, All you need is love, is aan tientallen zenders wereldwijd verkocht. Van Ooijen bedacht de onverslijtbare programmaformule over geliefden die elkaar iets bijzonders te melden hebben door goed de krant te lezen.