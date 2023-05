Joop van den Ende verdrietig door overlijden Tina Turner, ook musicalproducent Stage Entertainment ‘bedroefd’

Stage Entertainment reageert ‘diep bedroefd’ op het overlijden van Tina Turner. ,,We eren haar liefde, respect en goedheid’’, meldt de musicalproducent in een verklaring.

Samen met Joop van den Ende en in nauwe samenwerking met Tina Turner zelf produceerde Stage Entertainment TINA - de Tina Turner musical. Die productie was te zien op West End in Londen, Broadway in New York en in Hamburg voordat de show in 2020 in Utrecht de Nederlandse première beleefde, met Nyassa Alberta als Turner. Na Madrid (2021) keerde de productie vorig jaar weer terug naar het Beatrix Theater.

Joop van den Ende verblijft momenteel niet in Nederland en was woensdagavond om praktische redenen niet in staat te reageren. Volgens een woordvoerder, die kort contact had met de producent, is Van den Ende ‘enorm verdrietig’ door het nieuws. Hij onderhield een persoonlijke band met de superster, die hem bij de Musical Awards begin 2016 hoogstpersoonlijk een oeuvreprijs overhandigde. Tijdens de ontwikkeling van Tina dineerden Turner en haar echtgenoot thuis bij de Van den Endes. Janine van den Ende sprak destijds over een ‘gezellig samenzijn’.

Stage Entertainment stelt: ,,Zij was een iconische en legendarische zangeres en muzikant, die van grote invloed is op vele artiesten en vele generaties. Haar levensverhaal en muziek hebben veel mensen over de hele wereld geïnspireerd.’’

En: ,,Haar nalatenschap leeft voort op zo veel mooie manieren. Wij rouwen om een legendarische vrouw. Onze gedachten zijn bij Erwin Bach en de familie van Tina. TINA - de Tina Turner musical is een ware viering van deze uitzonderlijke vrouw. Laten we stil staan bij haar leven, haar kracht en muziek.

