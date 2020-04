Jongerenprogramma Achterwerk in de kast keert online terug

Ruben Terlou, Stef Biemans, Tim den Besten en Krista en Marcelle Arriëns (De ‘sekszusjes’) trappen deze nieuwe reeks af. De inzending van fotograaf en presentator Ruben Terlou is al te zien op de socialemediakanalen van de VPRO.



In het programma spelen kinderen de hoofdrol en vertellen ze over hun dromen, wensen, klachten of vertonen ze hun kunsten en dieren. Het idee kwam van de brievenrubriek Achterwerk uit de VPRO Gids. Daarin schreven kinderen zeer openhartig over wat hen bezighield. Achterwerk in de kast kan volgens de VPRO gezien worden als de voorloper van de huidige sociale media.



Een van de meest memorabele video's is die van de jongen met zijn paling die niet mee wil werken.



