Jon van Eerd laat alter ego Harrie Vermeulen weer los op het podium

Hazes’ ex Monique Westenberg neemt therapeu­ten­team in de arm

7:54 Monique Westenberg (43), de ex van zanger André Hazes, heeft een therapeutenteam in de arm genomen om meer balans en rust te krijgen in haar leven. Ze heeft verdrietige maanden achter de rug: in maart werd bekend dat haar verloving met de volkszanger was verbroken.