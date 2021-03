Johnny Depp stapt naar rechter om heropenen mishandelingzaak

‘Johnny Depp heus geen persona non grata in Hollywood’

11 november Het imago van ‘vrouwenmepper’ Johnny Depp mag dan ernstig zijn beschadigd, de kans is groot dat we hem in de nabije toekomst gewoon weer in films zien opduiken. Acteurs overleven breed in de media uitgemeten schandalen vaker wél dan niet, stelt docent populaire cultuur Dan Hassler-Forest van de Universiteit in Utrecht.