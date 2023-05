Johnny Depp in tranen door staande ovatie van zeven (!) minuten bij zijn comebackfilm

Het publiek in de Zuid-Franse badplaats reageerde uitzinnig op zijn optreden als koning Lodewijk XV. De acteur zwaaide naar het publiek op het balkon en leek verrast door de reactie. De regisseur en ster van de film, Maïwenn, barstte ook in huilen uit toen ze kort de microfoon pakte. ,,Ik wil dit moment delen met mijn geliefde, met mijn producent (....)”, zei ze. ,,Het was een productie die moeilijk te financieren was... en ik wil dit moment delen met mijn hele team in het hele theater.”

Het is de eerste grote film die Depp maakte sinds de breed in de media uitgemeten rechtszaak tussen hem en zijn ex Amber Heard. Depp had de actrice aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Heard werd schuldig bevonden en moet Depp miljoenen betalen.

,,We gaan terug naar een tijd waarin een vrouw die zich uitspreekt publiekelijk aan de schandpaal kan worden genageld en wordt vernederd”, reageerde Heard na de uitspraak. De rechtszaak, waarin de voormalige geliefden elkaar over en weer beschuldigden van drugsgebruik en bizarre acties, leek haast een filmscript. Er komt dan ook daadwerkelijk een film over.

Tijdens de rechtszaak leek het erop dat Depp zijn glorieuze Hollywoodcarrière vaarwel kon zeggen. Zo raakte hij zijn rol kwijt in het meest recente deel van de Fantastic beasts-franchise.

Flyers uit onvrede over keuze voor Depp

Grote protesten rond zijn nieuwe film bleven uit. Een Franse actiegroep deelde wel flyers uit rond het festivalpaleis om onvrede te uiten over de keuze voor Depp en de release van de film in de Franse bioscopen deze week. In het manifest wordt het festival aangesproken op de keuze voor een openingsfilm met een ‘aanvaller die vrolijk vanaf de rode loper naar het publiek mag zwaaien’. ‘Dit geeft een helder en vreselijk signaal. De stemmen van slachtoffers worden in 2023 massaal in twijfel getrokken en het zwijgen opgelegd.’

Behalve Depp werd ook Michael Douglas in het zonnetje gezet. De 78-jarige acteur en producent kreeg een ere-Palm voor zijn indrukwekkende bijdrage aan de filmindustrie. Douglas presenteerde met grote regelmaat zijn nieuwe films in Cannes, van The China syndrome (1979) tot Liberace (2013). Douglas dankte Frankrijk voor de grote bijdrage aan zijn carrière. De acteur bereidde zich het afgelopen jaar in Frankrijk ook voor op zijn nieuwe miniserie Franklin, over het leven en werk van politicus en uitvinder Benjamin Franklin.

Het festival van Cannes duurt tot 27 mei. Een van de hoogtepunten wordt de première van de vijfde Indiana Jones-film, The dial of destiny, donderdagavond.

