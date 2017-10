Johnny de Mol verwacht eerste kind met verloofde Anouk

Jeroen van Inkel praat met Jan Slagter

6 oktober Jeroen van Inkel (56) is in gesprek met Jan Slagter, de omroepbaas van MAX. Het zou in verband houden met het naderende vertrek van Henk Mouwe die elke werkdag met Manuela Kemp elke werkdag het programma Wekker-Wakker! op NPO Radio 5 maakt.