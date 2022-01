Johnny de Mol over Jeroen Rietbergen: ‘Een ongelooflijke klootzak’

Johnny de Mol noemt Jeroen Rietbergen, de voormalige vriend van zijn tante, ‘een ongelooflijke klootzak’. De presentator vindt Rietbergen, die over de schreef ging bij The Voice of Holland , ‘een lul de behanger, maar tegelijkertijd moet ik erbij zeggen: we houden ook van hem’, zei hij maandag geëmotioneerd in zijn SBS6-talkshow HLF8.

Waar Johnny eerder vandaag nog twijfelde of hij in zijn talkshow HLF8 zou moeten praten over de perikelen rond The Voice of Holland waarbij zijn eigen familie betrokken is (‘er is veel emotie’), opende hij er vanavond toch zijn programma mee. De programmamaker zei ‘met een driedubbele bril’ naar de situatie te kijken. ,,Als mens, als programmamaker en als familielid,” vertelt hij. Volgens Johnny de Mol is hij op dit moment ‘niet objectief genoeg’. ,,En misschien wel nooit.”

In de eerste uitzending van het nieuwe seizoen van HLF8 werden de rollen direct omgedraaid. Presentatrice Catherine Keyl was vanavond de ‘wingman’ van Johnny de Mol en voelde hem aan de tand over de perikelen rondom zijn familie en The Voice of Holland. Zo vroeg ze Johnny de Mol wat hij zou doen als zijn vader fouten heeft gemaakt. Johnny wilde daar nog niet op vooruit lopen.

Verhouding

De presentator vindt het verschrikkelijk voor de mensen ‘die met deze misdragingen in aanraking zijn gekomen’. Maar tegelijkertijd vind hij het ook vervelend ‘voor de andere partij’. ,,Dat staat heel dicht bij mij. Ik snap dat dat niet in verhouding staat tot het verdriet van de betrokkenen”, vertelde Johnny de Mol. Hij vervolgt: ,,Tot die tijd kunnen we er weinig over zeggen, omdat we het gewoonweg nog niet weten. Wij als programma willen hier uitermate voorzichtig mee omgaan.”

Of zijn vader John de Mol, die The Voice heeft bedacht en in het begin betrokken was bij het maken van het programma, wist van wat er allemaal speelde met Rietbergen, weet Johnny de Mol niet. Hij neemt aan van wel, maar ‘ik weet niet hoe dat toen allemaal is afgehandeld’. Hij heeft zijn vader, die nog niet op het nieuws heeft gereageerd, daar naar eigen zeggen nog niet over gesproken.

Jeroen Rietbergen liet zaterdag in zijn statement weten dat hij en Linda de Mol eerder al een tijd uit elkaar gingen. Johnny de Mol zegt daar niks van te hebben geweten. ,,Niemand wist daarvan. Dat hebben ze verborgen gehouden.” Over Linda de Mol, die haar relatie met Jeroen heeft beëindigd, vertelt hij dat ze er erg ontdaan is. “Die is wel flink in de war, ja. Dat mogen jullie wel weten.”

Hij vertelt ook dat hij Jeroen een ‘ongelooflijke klootzak vindt’. ,,Het is echt een lul de behanger.” Toch zegt hij ook nog: ,,Maar we houden wel van hem. Hij schaamt zich kapot. Linda heeft ook een jonge dochter die hem als bonusvader ziet...”

