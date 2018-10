Johnny de Mol: Niet op huwelijksreis omdat zoontje nog te klein is

Hun zoontje Johnny junior van bijna zes maanden is nog te jong om voor langere tijd zonder zijn ouders te zijn, vertelde Johnny vanmorgen op Radio 10. ,,Dus ergens volgend jaar, als die kleine een jaar is, kunnen we wat langer weg met z'n tweetjes. Hij is nu nog te klein .''

Johnny de Mol ontbreekt donderdag op het Gouden Televizier-Ring Gala. Hij is genomineerd voor een Zilveren Televizier-Ster in de categorie beste presentator, samen met Beau van Erven Dorens en Humberto Tan. ,,Ik moet een bandje gaan sturen ja. Dit is onze vrije week, we moeten nog even bijkomen van alles, dus ik ga er niet bij zijn helaas."

Johnny de Mol heeft al twee Televizier-Sterren op de schouw staan. Voor Johnny, die met de show The Talent Project afscheid neemt van RTL4 en naar SBS6 overstapt, is het al zijn zevende nominatie. Hij nam de prijs in 2013 en 2015 mee naar huis.

De twee gaven elkaar het jawoord tijdens een intieme plechtigheid in de buitenlucht met een select clubje familie en vrienden. Ook Linda de Mol en haar levenspartner Jeroen Rietbergen waren erbij. Het stel had gekozen voor Portugal omdat zij en hun ouders daar al jaren komen. De trouwlocatie was zo goed als onbereikbaar voor mensen die niet waren uitgenodigd.

Johnny en Anouk (36) zijn ruim twee jaar samen. De blonde KUS-zangeres, die uit een eerdere relatie dochtertje Kiki (5) heeft, verhuisde vorig jaar met Johnny naar een Goois landgoed. Johnny liet daarmee zijn geliefde penthouse aan de Herengracht in hartje Amsterdam achter zich voor een villa in Blaricum dichter bij zijn familie. Zijn moeder Willeke Alberti en vader John de Mol wonen op bijna een steenworp afstand